Salta la luce elettrica da circa un mese: 200 famiglie di Ponte Nuovo al buio, tra disagi e danni

Guasti ricorrenti alla linea elettrica che lasciano senza luce per un’ora o più un intero quartiere di Ravenna, precisamente quello di Ponte Nuovo. È quanto segnalano diversi lettori, che hanno provato a contattare, senza esito, il servizio clienti del gestore che eroga il servizio.

Il problema è comparso verso la fine dell’anno, anzi, a quanto riferito da due lettori vittime del disservizio, proprio la sera del 31 dicembre: “io abito in via del Melograno – riferisce un cittadino -: sistematicamente, da quasi un mese ogni fine settimana in orario serale, di cena, per circa un ora, e nella notte del 31/12 per circa due ore, viene a mancare la corrente elettrica , con tutti i disagi che ne conseguono. Finora sono 10 le volte in cui è andata via la corrente”.

“Sollecitata, la compagnia di erogazione del servizio non ha mai risposto in maniera esauriente, adducendo problemi a una centralina vetusta – aggiunge -. Il vero problema consiste nel fatto che questa centralina non è mai stata sostituita. Questo problema sta creando disagi notevoli a circa 200 famiglie della zona”.

“A Ponte Nuovo stiamo vivendo continui disservizi a causa di guasti ripetuti alla rete elettrica- spiega un altro -. È dal 31 dicembre che questi guasti si susseguono lasciando al buio centinaia di famiglie anche per diverse ore. Il numero verde del gestore non fornisce alcuna valida informazione e noi cittadini siamo inermi di fronte a questo disservizio che, oltre al disagio, provoca in alcuni casi veri e propri danni”.

Al numero clienti fornito per la segnalazione guasti da E-distribuzione, non ci è stato possibile parlare con un operatore per avere maggiori informazioni sulla problematica rilevata dagli abitanti di Ponte Nuovo.