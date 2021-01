Ravenna, il progetto per la nuova piscina comunale sarà presentato fra un mese: l’impegno dell’Assessore Fagnani

Nella seduta di ieri 19 gennaio del Consiglio comunale di Ravenna si è discusso della situazione della Piscina comunale e del nuovo progetto dell’impianto su richiesta di Emanuele Panizza (Gruppo misto), cui si sono aggiunti Verlicchi (La Pigna), Tardi (CambieRà), Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista per Ravenna), Manzoli (Ravenna in Comune), Pompignoli e Tavoni (Lega), Maiolini (Gruppo misto).

L’Assessore Roberto Fagnani ha fatto il punto della situazione della piscina Gambi, ricordando che la prima ipotesi percorsa dall’Amministrazione comunale è stata quella di riqualificare l’impianto esistente sulla base del progetto di un privato (presentato da Arco Lavori, ndr). Ma a seguito delle istanze del mondo natatorio e del dibattito politico che si era aperto su quella ipotesi, da molti criticata, su iniziativa del Sindaco si sono fermate le macchine del primo progetto per cercare di rispondere con un nuovo progetto a due esigenze fondamentali: non interrompere l’attività natatoria, creare un impianto all’avanguardia in grado di poter ospitare anche gare internazionali e di standard olimpico. Da qui la richiesta alla società proponente il primo progetto di mettere a punto un nuovo progetto, sulla base delle richieste emerse. È stato perciò acquisito a fianco dell’attuale piscina un terreno sul quale sorgerà il nuovo impianto, accanto al vecchio, dove continuerà l’attività natatoria. Una volta ultimata la nuova piscina, il vecchio impianto sarà demolito.

All’Amministrazione sono stati nel frattempo presentati altri progetti oltre al progetto di Arco Lavori. Nell’arco di un mese – ha detto Fagnani – sarà scelto il progetto ritenuto di pubblica utilità che sarà portato in Giunta e in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, e sarà quindi inserito nel Piano triennale degli investimenti pubblici. Il progetto poi andrà a bando e quindi potranno esserci ulteriori modifiche, ampliamenti, miglioramenti.

Fagnani ha affrontato anche altri temi legati al funzionamento o mal-funzionamento della piscina comunale nei mesi scorsi, assicurando che i problemi sono stati risolti o in via di soluzione.

Insoddisfatte le opposizioni delle risposte dell’Assessore Roberto Fagnani, in particolare Panizza (Gruppo misto), Ancisi (LpRa) e Verlicchi (La Pigna) che hanno contestato all’Amministrazione comunale i ritardi nell’iter del progetto, un deficit di trasparenza nelle procedure oltre che il mancato confronto con le società natatorie.