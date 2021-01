In via di risoluzione i focolai nelle CRA faentine: chiuso il cluster a Santa Teresa, ancora 10 contagiati al Fontanone

Nell’aggiornamento settimanale sull’andamento della pandemia da corona virus, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, fa sapere che a giorni verrà dichiarato chiuso il cluster nella residenza per anziani Santa Teresa del Bambin Gesù, che ha visto dilagare il contagio tra ospiti e personale, fino a far segnare 70 contagiati e alcuni decessi.

“Al Fontanone – aggiunge il sindaco – permangono invece ancora una decina di casi di positività che rendono più lunghe le tempistiche per poter dichiarare anche in quel contesto, spento il focolaio di contagio”.

A proposito dei vaccini, Isola spiega poi che “è iniziata da qualche giorno la seconda somministrazione di vaccino a tutti coloro che hanno effettuato la prima a partire dallo scorso 27 dicembre, inizio della campagna di vaccinazione in tutta Italia e in Europa. Si tratta degli operatori sanitari e dei degenti delle strutture per anziani. I ritardi nella fornitura dei vaccini stanno creando qualche disagio: la necessità di garantire tutti i richiami ha fatto slittare di qualche giorno le nuove somministrazioni di prime dosi”.

Sulla possibilità di allestire un punto di vaccinazione a Faenza, di cui lo stesso sindaco aveva dato notizia nei giorni scorsi, non ci sono ancora novità definitive: “spero di dare presto importanti aggiornamenti – conclude Isola -. Nei prossimi giorni sono fissati nuovi incontri e sopralluoghi che mi auguro decisivi. Questa sarebbe davvero una gran bella notizia”.