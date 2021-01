Lugo, si è spento Giuseppe ‘Mastel’ Maccanti. ll Sindaco: “Ricordiamo i suoi cocomeri e la sua disponibilità, era amato da tutti”

“Ci ha lasciato un punto di riferimento per tanti lughesi – scrive il Sindaco Davide Ranalli – Giuseppe Maccanti, da molti conosciuto come Mastel. Tutti noi ricordiamo la sua presenza al mercato del mercoledì, i suoi cocomeri “strampallati”, la sua disponibilità e l’amore per il suo lavoro, tutte qualità che lo hanno reso in questi anni amato da tutti. Un abbraccio alla figlia Barbara e a tutta la sua famiglia. Non dimenticheremo mai Mastel e il suo sorriso”.