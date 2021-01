I Carabinieri Forestali di Ravenna, dopo una preliminare attività d’indagine, sono intervenuti nelle campagne di Russi, nei pressi della frazione di Chiesuola, all’interno di un’area di 2000 metri quadri utilizzata come discarica. La superficie in questione presentava una recinzione perimetrale sulla quale erano stati applicati dei pannelli metallici ai fini di nascondere l’attività illecita e abusiva.

All’interno dell’area i militari hanno trovato un’ingente quantità di rifiuti pericolosi e non (rifiuti elettronici, quali televisori, frigoriferi, lavatrici, automezzi e veicoli fuori uso, tavoli, sedie, materassi, piastrelle, macerie fino alle bicilette rinvenute in numero di 66) che ne ricopriva quasi per intero la superficie ostacolando l’ingresso e rendendo difficoltoso l’accertamento.

Il ‘resposnsabile’ della discarica, un uomo di 56 anni del forlivese, è stato sorpreso dai militari mentre era intento a movimentare i rifiuti. Alle contestazioni dei militari, il gestore dell’area si è giustificato asserendo che intendeva sistemare il posto. Da quanto accertato in sede d’indagine, il 56enne esercita un’attività di sgombero cantine e di locali, ed anziché smaltire correttamente i rifiuti negli appositi centri od attraverso le modalità previste dalle norme vigenti, ha ben pensato di conferire i rifiuti all’interno di quella che era diventata una vera e propria discarica privata senza alcuna autorizzazione, traendo un notevole vantaggio economico a spese di una compromissione dell’ambiente e degradando un terreno destinato ad altri usi.

L’area è stata sottoposta a sequestro penale ed il responsabile è stato deferito all’Autorità giudiziaria per realizzazione di una discarica senza autorizzazione. Le attività di indagine proseguiranno sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ravenna al fine di valutare se possono sussistere altre ipotesi di reato più gravi.