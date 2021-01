Scoppia incendio in uno stabilimento a Cotignola: in corso le operazioni dei vigili del fuoco

Intorno alle 11 di oggi, giovedì 21 gennaio, è scoppiato un incendio, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, in uno stabilimento che si trova all’angolo tra via Cavatorta e via dell’Artigiano, a Cotignola. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno ultimando le operazioni di spegnimento e la polizia di Lugo.

Con un muletto sono state portati fuori dal capannone diversi materiali per sottrarli all’incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.