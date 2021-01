Ravenna, stimata farmacista di Porto Corsini muore stroncata da un malore: lascia 4 figli

La località balneare di Porto Corsini piange la tragica scomparsa a causa di un malore improvviso della 49enne Gabriela Godoy, farmacista molto apprezzata e stimata dai colleghi e dagli abitanti della zona. Gabriela Godoy era mamma di quattro figli, viveva a Porto Corsini dove lavorava da diversi anni. Venerdì scorso, 15 gennaio, durante il suo turno in farmacia, si è sentita male ed è stata subito trasportata con urgenza al Bufalini di Cesena, dove purtroppo è deceduta mercoledì scorso. Il decesso sembra riconducibile ad un ictus. Come riportato su Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna in edicola oggi, 22 gennaio, i familiari hanno disposto la donazione degli organi. La salma sarà esposta da oggi alla Camera mortuaria di Ravenna.

Gabriela, giovedì scorso, 14 gennaio, si era sottoposta al vaccino anti-covid nell’ambito del programma di protezione disposto per i farmacisti. Il fatto che sia stato disposto l’espianto degli organi, senza richiesta di autopsia, porterebbe ad escludere qualsiasi collegamento tra il decesso e la somministrazione del vaccino.

Tantissimi i commenti lasciati sul gruppo “Sei di Porto Corsini se” e sul profilo Facebook della donna da parte di conoscenti, vicini di casa ed amici, in ricordo di Grabriela Godoy.

“Il nostro piccolo paese ha perso una grande persona – scrive un utente su Facebook -. Una persona solare e sempre sorridente, buona e gentile come poche. Chiunque ti abbia conosciuta ti ha subito voluto bene e presa in simpatia, era impossibile non amarti.Io e papà ogni volta che tornavano dalla farmacia ci divertivamo a raccontarci le battute che avevi fatto, e ne ridevamo insieme alla mamma. L’ultima volta che ti ho vista invece, la scorsa settimana, abbiamo riso insieme di quella “cavolata” dei cioccolatini alla melatonina, e lì mi hai confessato di odiare la cioccolata e la Nutella…Addio Gabriela, ci mancherai tantissimo.

Soprattutto, ci mancherà il tuo bellissimo sorriso”

“Un dolore straziante accompagna questi giorni – scrive un altro sul profilo Facebook di Gabriela Godoy – .Ti ricorderò sempre con il sorriso che ti contraddistingueva nel tuo essere unica.Sei entrata nel cuore di chiunque tu abbia incontrato nella tua intensa vita e lì rimarrai.Ciao dolce Gabry”.