Russi, positività in una classe della scuola media Baccarini: scatta la didattica a distanza

Come informa il Comune di Russi, a causa di una positività una classe della scuola media Baccarini è stata posta dalla giornata di oggi, 22 gennaio, in via cautelativa, in didattica a distanza.

“E’ importante continuare a fare attenzione e rispettare le norme a cui ormai siamo avvezzi – scrive inoltre il Sindaco Palli. – In molti mi hanno chiesto notizie circa la campagna vaccinale: ad oggi si stanno ultimando le vaccinazioni degli operatori sanitari, degli anziani delle CRA e case Famiglia e del personale sanitario”