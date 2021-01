Mascherine con loghi contraffatti e petardi non autorizzati sequestrati in un negozio di Cervia

I Finanzieri della Tenenza di Cervia hanno iniziato una serie di controlli antiabusivismo e anticontraffazione con riguardo al settore del commercio al dettaglio. In tale ambito nella giornata di ieri hanno sequestrato, in un negozio di Cervia gestito da un cittadino originario del Bangladesh (non sono state fornite altre informazioni per identificare negozio e gestore, n.d.r.), delle mascherine facciali riproducenti i loghi ed i marchi di note case di moda nazionali ed estere e alcuni petardi, altamente pericolosi e sprovvisti delle necessarie autorizzazioni ministeriali.

In particolare, il titolare aveva pensato di attrarre nuova clientela proprio ponendo in vendita mascherine griffate contraffatte recanti i loghi di noti marchi quali Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Burberry, Dior, nonché di note squadre di calcio del campionato italiano. All’atto dell’accesso presso il punto vendita, i finanzieri, appurata l’inesistenza di accordi commerciali tra i titolari e le case di moda nazionali ed estere e non riuscendo a risalire alla fonte di approvvigionamento, hanno quindi sequestrato, complessivamente, 44 mascherine contraffatte.

Nel corso delle operazioni sono stati altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro, anche 37 candelotti di colore rosso, dalla lunghezza di circa 12 cm ognuno, probabilmente prodotti all’estero ed illecitamente importati in Italia, risultati sprovvisti delle prescritte autorizzazioni ministeriali e commercializzati, pertanto, illegalmente.

Al termine delle operazioni il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna, per i reati di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e detenzione illegale di materiale esplodente.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la filiera distributiva dei prodotti sequestrati, visto che il titolare non ha voluto collaborare con i militari nell’individuazione del grossista di riferimento.

Rimane comunque costante l’attenzione e l’impegno dei militari della Tenenza di Cervia nel vigilare e garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti in vendita sul territorio, a presidio delle regole della leale concorrenza ed a tutela dei consumatori.