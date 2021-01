Omicidio di Lido Adriano. Chiesti 22 anni per la compagna di Politi

Come riporta un articolo de Il resto del Carlino di oggi, 23 gennaio, ieri davanti alla corte d’assise in Tribunale a Ravenna il Pm Antonio Vincenzo Bartolozzi ha chiesto che la 53enne Maila Conti sia condannata a 22 anni per omicidio volontario, escludendo la legittima difesa sostenuta dalla Conti e dai suoi legali.

La piadineria dove si è consumato il delitto

Per il Pm infatti la coltellata inferta dalla Conti al compagno 61enne Leonardo Politi il 13 agosto del 2019 nel chiosco di piadine che i due piacentini gestivano a Lido Adriano è stata un’azione ‘aggressiva’, e non difensiva. La sentenza in Corte d’Assise ci sarà a febbraio.