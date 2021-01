Coronavirus a Ravenna: 84 casi con 1.867 tamponi, 5 ricoveri, 105 guariti e purtroppo 4 morti, 1 uomo e 3 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 24 GENNAIO

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 84 casi: si tratta di 40 maschi e 44 femmine; 48 asintomatici e 36 con sintomi; 79 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati. Nel dettaglio: 51 da contact tracing; 19 per sintomi; 4 per categoria professionale, 7 per test privati, 3 per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.867 per una media di 4,5 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione ha comunicato altri 4 decessi: 1 uomo di 86 anni e 3 donne di 77, 79, 93 anni. Complessivamente dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna sono decedute 692 persone per cause legate al Covid. Sono state inoltre comunicate circa 105 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 16.032.

Questa la distribuzione dei casi odierni sul territorio:

41 casi a Ravenna

11 a Faenza

11 a Lugo

7 Cervia

6 Bagnacavallo

3 Brisighella

1 Bagnara di Romagna

1 Massa Lombarda

1 Riolo Terme

1 Russi

1 Sant’Agata sul Santerno

0 casi ad Alfonsine, Casola, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Solarolo

ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA A RAVENNA: CONFRONTO DEI DATI DELLE ULTIME 6 SETTIMANE

Settimana 13 – 19 dicembre

13.254 TAMPONI

1.060 CASI POSITIVI (8,0% del totale dei tamponi)

54 MORTI

686 GUARITI

Settimana 20 – 26 dicembre

13.804 TAMPONI

1.052 CASI POSITIVI (7,6% del totale dei tamponi)

53 MORTI

2.013 GUARITI

Settimana 27 dicembre 2020 – 2 gennaio 2021

11.575 TAMPONI

1.263 CASI POSITIVI (10,9% del totale dei tamponi)

68 MORTI

950 GUARITI

Settimana 3- 9 gennaio 2021

10.973 TAMPONI

1.109 CASI POSITIVI (10,1% del totale dei tamponi)

66 MORTI

718 GUARITI

Settimana 10 – 16 gennaio 2021

11.519 TAMPONI

815 CASI POSITIVI (7,0% del totale dei tamponi)

63 MORTI

1.151 GUARITI

Settimana 17 – 23 gennaio 2021

11.053 TAMPONI

677 CASI POSITIVI (6,1% del totale dei tamponi)

58 MORTI

1.365 GUARITI

Nell’ultima settimana si segnala un deciso miglioramento rispetto alla settimana precedente, che aveva fatto segnare già un discreto miglioramento sulla prima settimana di gennaio, anche se il numero dei decessi continua ad essere alto.

Per quanto riguarda l’incidenza della diffusione del virus fra la popolazione, in Italia abbiamo avuto finora circa 2.455.000 casi di Covid con un’incidenza di 40 casi ogni mille abitanti. In provincia di Ravenna i casi sono stati finora poco meno di 16.000 e l’incidenza è sempre di 40 ogni mille abitanti. In Emilia-Romagna con quasi 210.000 casi l’incidenza è di 46 Covid positivi ogni mille. Ravenna ha sempre un indice identico alla media nazionale e inferiore alla media regionale.

Per quanto riguarda l’incidenza della mortalità da Coronavirus sulla popolazione, in Italia abbiamo avuto finora oltre 85.000 morti con un’incidenza di 1,4 morti ogni mille abitanti. In provincia di Ravenna i morti sono stati 688 e l’incidenza è di 1,7 ogni mille abitanti. In Emilia-Romagna con 9.084 decessi l’incidenza è di 2,0 su mille. Ravenna ha un indice superiore alla media nazionale e inferiore alla media regionale.

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 24 GENNAIO

In Emilia-Romagna si registrano oggi 1.208 nuovi casi su 21.825 tamponi effettuati, con una media di 5,5 tamponi positivi ogni 100. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 210.442 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 46 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 51.357 (+ 626 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa sono 48.755 (+ 631).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 219 (+ 2 rispetto a ieri), così distribuiti: 18 a Piacenza (+1 rispetto a sabato), 15 a Parma (invariato), 20 a Reggio Emilia (+1), 46 a Modena (+4), 37 a Bologna (-4), 14 a Imola (+1), 26 a Ferrara (invariato),13 a Ravenna (+1), 1 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (-2).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.383 (- 7).

I GUARITI – Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 547 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 149.966.

I VACCINATI – Alle 16 sono state somministrate complessivamente quasi 129.500 dosi di vaccino.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi: 4 a Piacenza (2 donne di 72 e 74 anni e 2 uomini di 79 e 87 anni); 2 in provincia di Parma (una donna di 95 e un uomo di 81 anni) ; 2 a Reggio Emilia (due uomini di 76 e 87 anni); 7 nella provincia di Modena (due donne di 80 e 93 anni; cinque uomini di 76, 86, 90, 91 e 99 anni); 1 in provincia di Bologna (una donna di 94 anni); 4 in provincia di Ravenna (tre donne di 77, 79 e 93 anni; un uomo di 86 anni); 10 in provincia di Forlì-Cesena (otto donne: 2 di 75, 2 di 85, 1 di 92, 1 di 93, 1 di 100 e 1 di 101 anni; due uomini di 79 e 84 anni); 5 nel riminese (tre donne di 85, 88 e 90 anni, e due uomini di 75 e 85 anni). Nessun decesso in provincia di Ferrara. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.119.



I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: