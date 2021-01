Arrestato a Ravenna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non era in regola con le norme di soggiorno

La Polizia di Stato ha arrestato B.D.A. 36enne cittadino tunisino per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sabato 23 gennaio agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna sono intervenuti in via Michelucci per una persona molesta; sul posto i poliziotti hanno individuato un cittadino tunisino che ha fornito le generalità di B.D.A. che, dagli accertamenti preliminari, è risultato privo di documenti di identificazione, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona.

Nella circostanza lo straniero ha comunicato che i propri documenti di identificazione ed il permesso di soggiorno erano custoditi presso la propria abitazione. Al momento di entrare nell’abitazione B.D.A., che sino a quel momento aveva mantenuto una condotta collaborativa, ha colpito con un pugno uno degli agenti dandosi poi alla fuga.

Immediatamente inseguito e raggiunto, dopo avere innescato una ulteriore colluttazione sferrando calci e pugni, ha tentato nuovamente di fuggire ma è stato reso inoffensivo dai poliziotti che lo hanno ammanettato.

B.D.A. condotto negli uffici della Questura, dopo le verifiche sull’identitià personale e la genuinità dei documenti custoditi presso la propria abitazione è stato quindi dichiarato in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei confronti dello straniero è stata applicata la misura pre cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’uomo, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

B.D.A. che è risultato non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, è stato anche denunciato in stato di libertà per violazione del Testo Unico dell’Immigrazione.