Coronavirus a Ravenna: 107 casi con 937 tamponi, 3 ricoveri, 80 guariti, ma purtroppo altri 10 morti, 6 uomini e 4 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 25 GENNAIO

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 107 casi: si tratta di 42 maschi e 65 femmine; 75 asintomatici e 32 con sintomi; 104 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati. Nel dettaglio: 89 da contact tracing; 14 per sintomi; 3 per categoria professionale, 1 per rientro da altra regione. I tamponi eseguiti sono stati 937 con una media di 11,4 tamponi positivi ogni 100. la Regione ha comunicato 10 decessi: 4 donne di 62, 84, 88 e 89 anni; 6 uomini di 78, 82, 84, 85, 93, 94 anni. Complessivamente dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna sono decedute 702 persone per cause legate al Covid. Sono state inoltre comunicate circa 80 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 16.139. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi :

44 casi a Ravenna

16 Cervia

14 Faenza

5 Bagnacavallo

5 Lugo

4 Bagnara di Romagna

3 Massa Lombarda

2 Castel Bolognese

2 Conselice

2 Russi

1 Alfonsine

9 fuori provincia

0 casi negli altri comuni

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 25 GENNAIO

In Emilia-Romagna si registrano oggi 1.164 nuovi casi su quasi 10.500 tamponi effettuati, con una media di 11 tamponi positivi ogni 100. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 211.606 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 46,6 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 51.289 (- 68 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa sono 48.645 (- 110).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+ 3 rispetto a ieri), così distribuiti: 19 a Piacenza (+1), 15 a Parma (numero invariato rispetto a ), 20 a Reggio Emilia (invariato), 44 a Modena (-2), 44 a Bologna (+7), 15 a Imola (+1), 25 a Ferrara (-1), 11 a Ravenna (-2), 1 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (-1) e 24 a Rimini (invariato).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.422 (+ 39).

I GUARITI – Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.156 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 151.122.

I VACCINATI – Alle 16 sono state somministrate complessivamente quasi 134.000 dosi di vaccino.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 76 nuovi decessi: 5 a Piacenza (due donne, di 88 e di 92 anni e tre uomini, di 82, 91 e 92 anni); 5 in provincia di Parma (tre donne di 83, 85, 87 anni, e due uomini di 85 e 91 anni); 8 nella provincia di Reggio Emilia (tutti uomini: due di 80 anni, uno di 84 anni, due di 85 anni, uno di 86 anni, uno di 87 anni e un 90enne); 9 nella provincia di Modena (tre donne – di 72, 82 e 93 anni – e 6 uomini, rispettivamente di 64, 77, 83, 86, 87 e 91 anni); 20 in provincia di Bologna (13 donne – di 74, 75, 81, 86, 87 anni, quattro di 89, una di 93, una di 94, una di 96 e una di 98 anni – e 7 uomini, rispettivamente di 77, 78, 79, 84, 86, 94 e 95 anni); 11 nel ferrarese (4 donne – di 81, 90, 93 e 94 anni – e 7 uomini di 67, 80, 81, 82, 85, 91 e 95 anni); 10 in provincia di Ravenna (4 donne – di 62, 84, 88 e 89 anni; 6 uomini di 78, 82, 84, 85, 93, 94 anni); 4 in provincia di Forlì-Cesena (due donne di 91 e 92 anni; due uomini di 69 e 78 anni); 3 nel riminese (due donne di 38 e 88 anni, e un uomo di 77). Infine, si segnala il decesso di un uomo di 76 anni diagnosticato dall’Ausl di Rimini ma residente in provincia di Pesaro-Urbino. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.195.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: