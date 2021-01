Bagnara di Romagna: in via di sviluppo un nuovo focolaio nel comune

A darne notizia è il Comune di Bagnara di Romagna: “nelle ultime ore nel nostro comune si è verificato purtroppo lo sviluppo di un focolaio Covid importante. Ad oggi – scrivono su Facebook alle ore 23 del 25 gennaio – i casi di nuova positività comunicate ufficialmente sono 4, tutte sintomatiche e sotto osservazione, ma abbiamo già informazioni precise per cui presto verranno comunicati altri casi collegati al medesimo focolaio che, per le sue caratteristiche, non dovrebbe presentare particolari rischi per altri esterni, ma fermarsi ai casi già individuati e in isolamento”