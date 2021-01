Coronavirus a Ravenna: solo 29 casi con 1.483 tamponi, il dato più basso da mesi. 1 ricovero, 203 guariti, purtroppo altri 5 morti, 1 uomo e 4 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 26 GENNAIO

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 29 casi: si tratta di 18 maschi e 11 femmine; 19 asintomatici e 10 con sintomi; 28 in isolamento domiciliare e 1 ricoverati. Nel dettaglio: 18 da contact tracing; 3 per sintomi; 1 per rientro dall’estero; 7 per test volontari. I tamponi eseguiti sono stati 1.483 per una media di 1,9 tamponi positivi ogni 100. Una delle medie più basse degli ultimi mesi. la Regione ha comunicato 5 decessi: 1 uomo di 82 anni e 4 donne di 75, 76, 86 e 93 anni. Complessivamente dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna sono decedute 707 persone per cause legate al Covid. Oggi sono state inoltre comunicate circa 203 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 16.165. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi :

10 casi a Ravenna

5 Faenza

4 Lugo

2 Alfonsine

2 Castel Bolognese

1 Cervia

1 Cotignola

1 Fusignano

3 fuori provincia

0 casi negli altri comuni

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 26 GENNAIO

In Emilia-Romagna si registrano oggi 993 nuovi casi su oltre 24.600 tamponi effettuati, con una media di 4 tamponi positivi ogni 100. Per la prima volta dopo molte settimane il numero dei contagi è sotto quota mille. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 212.590 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 44,3 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 49.142 (- 2.142 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa sono 46.629 (- 2.011).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (- 2 rispetto a ieri), così distribuiti: 19 a Piacenza (numero invariato rispetto a ), 18 a Parma (+3), 20 a Reggio Emilia (invariato), 44 a Modena (invariato), 43 a Bologna (-1), 14 a Imola (-1), 26 a Ferrara (+1), 10 a Ravenna (-1), 1 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 21 a Rimini (-3).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.293 (- 129).

I GUARITI – Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.060 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 154.178.

I VACCINATI – Alle 16 sono state somministrate complessivamente quasi 140.500 dosi di vaccino.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 75 nuovi decessi: 6 a Piacenza (u a donna di 75 anni e 5 uomini rispettivamente di 77, 80, 84, 85, 86 anni); 4 in provincia di Parma (2 donne, di 80 e 97 anni, e 2 uomini di 84 e 88 anni); 4 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 90 anni e 3 uomini, rispettivamente di 77, 81 e 87 anni); 4 nella provincia di Modena (una donna di 97 anni, e 3 uomini rispettivamente di 62, 81 e 83 anni); 29 in provincia di Bologna (21 donne: 1 di 59 anni, 2 di 82, 2 di 83, 2 di 84, 2 di 86, 2 di 88, 2 di 89, 3 di 90, 2 di 94, 2 di 95, 1 di 98 anni; e 8 uomini: rispettivamente di 67, 69, 76, 84, 85, 89, 2 di 90 anni); 5 nel Circondario Imolese (3 donne di 84, 87 e 91 anni, e 2 uomini di 64 e 80 anni); 7 nel ferrarese (3 donne di 87, 91 e 92 anni, e 4 uomini: 1 di 67 anni, 2 di 72, e 1 di 83); 5 in provincia di Ravenna (4 donne, rispettivamente di 75, 76, 86, 93 anni, e un uomo di 82 anni); 11 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne, di 81, 87, 90, 99 anni, e 7 uomini: 1 di 57 anni, 1 di 77, 2 di 80 anni, poi 81, 82, 84 anni). Nessun decesso registrato nel riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.270.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: