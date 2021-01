L’appello del Sindaco: “Basta teatrini. Cari Onorevoli e Senatori, abbiamo bisogno di unità, non di incertezze”

“Siamo in uno dei momenti più difficili della storia italiana” scrive il Sindaco di Cervia Massimo Medri sulla sua pagina Facebook . “Noi Sindaci, nei territori insieme a tutti i rappresentanti politici, stiamo cercando di dare una mano a tutti coloro che sono in grande sofferenza. Da chi è in fila per chiedere un buono pasto, da chi ha perso il lavoro e non riesce a pagare le bollette, da chi rischia di chiudere la propria attività, da chi ha visto morire i propri cari, da chi vive in solitudine da mesi, da chi ha vissuto la paura e l’isolamento della malattia”.

“Di fronte a questa situazione, assistiamo a un teatrino, ben poco edificante, di tutti contro tutti. Senza entrare nel merito della discussione, dico solamente che nei territori abbiamo bisogno di risposte e non di diatribe politiche incomprensibili. Cari Onorevoli e Senatori, come Sindaco vi chiedo di occuparvi delle reali necessità della gente e mettete da parte gli interessi di partito; abbiate un sussulto di responsabilità e abbiate cura delle priorità del Paese, dando tutti il proprio contributo. In questo momento abbiamo bisogno di unità d’intenti e di programmazione, per farci trovare pronti alle sfide di questi e dei prossimi mesi; non di incertezze politiche. Abbiamo bisogno di chiarezza e certezze, almeno nei luoghi di decisione”.