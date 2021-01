Michele de Pascale: “il centrodestra si metta pure tranquillo” non mi candido al Parlamento, resto a Ravenna

Quando si avvicinano le elezioni amministrative, corrono voci, le più disparate. Vox populi vox dei? Non proprio. Molte infatti sono voci messe in giro ad arte. Come in questa occasione. Una sorta di gossip politico che lascia il tempo che trova. Voci che puntualmente finiscono sui giornali, e anche qui non si sa con quale costrutto. Se non discutere di nulla. Sta di fatto che già qualche tempo fa era circolata la voce che il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale sarebbe stato tentato di trasferirsi a Roma, a far politica a livello nazionale, lasciando Ravenna. Voce smentita seccamente in più occasioni dal Sindaco, ben saldo a Palazzo Merlato.

Ora, a ridosso delle elezioni, quella voce torna in campo, rilanciata non si sa da chi – si suppone in ambienti del centrodestra, vista la dichiarazione del Sindaco – e rimessa in circolo da un quotidiano locale. Di nuovo il Sindaco de Pascale è tornato in campo per smentire categoricamente sulla sua pagina Facebook. E se lo ha fatto, vuol dire che ha voluto fermate sul nascere qualsiasi pettegolezzo. Ecco il post di questa mattina, 26 gennaio: “Se mi fosse chiesto di candidarmi al Parlamento sarei lusingato per la proposta, ma la mia risposta sarebbe un chiarissimo “No, grazie”. Non tutti legittimamente ne saranno contenti, ma le mie priorità sono il Comune e la Provincia di Ravenna, i loro cittadini e le loro cittadine. Amo la nostra terra e il lavoro che sto facendo. Non c’è onore più grande di poter servire la nostra comunità in un momento così difficile. Il centrodestra si metta pure tranquillo.”

In altre parole, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale​ stronca sul nascere qualsiasi illazione e conferma ancora una volta che resta a Ravenna, perché è intenzionato più che mai a fare il Sindaco per altri 5 anni. E la sfida al candidato del centrodestra – qualsiasi esso sia – è già aperta.