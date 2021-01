Svuotavano conti correnti rubando le credenziali online: in manette banda di truffatori

Come riporta una nota di Ansa Liguria, i carabinieri di Genova hanno eseguito 14 misure cautelari nei confronti di una banda di presunti truffatori che svuotava i conti correnti di decine di persone in tutta Italia (alcune denunce sono giunte anche dal ravennate). Molte le perquisizioni – a Genova, Sanremo, Napoli, Roma, Taranto, Modena e Cagliari – e varie le accuse – dall’associazione a delinquere finalizzata alle truffe all’accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazione di documenti d’identità: 5 sono finiti in carcere, 2 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 4 con obbligo di firma.

28 le truffe portate a termine, per un totale di 200 mila euro. 21 gli indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, sostituzione di persona, falsificazione di documenti e riciclaggio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la banda di truffatori inviava messaggi o email – con i loghi delle Poste o degli istituti di credito – con un link che consentiva l’accesso, da parte di chi finiva nel ‘tranello’, delle proprie credenziali all’associazione. I truffatori usavano anche chiamate sul cellulare: altri membri della banda poi, muniti di documenti falsi, andavano dai gestori telefonici e duplicavano la scheda telefonica con la quale autorizzavano i prelievi dai conti e li svuotavano.