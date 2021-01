Bracconieri uccidono un cigno reale a Casal Borsetti: in corso indagini della Polizia Provinciale di Ravenna

Domenica 24 gennaio, la Polizia Provinciale è intervenuta a Casal Borsetti in seguito alla segnalazione di un cacciatore che denunciava l’abbattimento da parte di persone al momento ancora da identificare di un esemplare di cigno reale specie particolarmente protetta dalla vigente legislazione nazionale.

La pattuglia intervenuta nel prato allagato denominato “Bardello” dopo avere constatato l’effettivo abbattimento illegale, ha proceduto al sequestro dell’animale: un esemplare adulto di cigno reale, la cui fisionomia e apertura alare lo rende difficilmente confondibile con altre specie, a conferma della dolosità dell’atto posto in essere dai bracconieri.

Le indagini per l’individuazione dei responsabili dell’atto di bracconaggio sono attualmente in corso da parte della Polizia Provinciale.

Al momento dell’abbattimento, le prime luci dell’alba, alcune persone hanno riferito che sul posto vi erano diversi cacciatori in attività venatoria e tra questi molto probabilmente qualcuno avrebbe posto in essere l’ azione di bracconaggio. Per questo motivo la Polizia Provinciale sta procedendo a raccogliere tutti gli elementi ritenuti utili all’identificazione del bracconiere.