È scomparso Mario Cassigoli, presidente dello storico motoclub Francesco Baracca di Lugo: “Persona molto altruista”

Ieri, 26 gennaio, è scomparso il lughese Mario Cassigoli, presidente dello storico motoclub Francesco Baracca, all’età di 74 anni. Era stato nominato presidente del motoclub nel 1973, chiaro punto di riferimento per molti motociclisti locali e non. Cassigoli era inoltre conosciuto anche per la sua figura imprenditoriale, avendo rilevato negli anni ’70, insieme al fratello Luigi, la nota azienda di famiglia “Minardi Piume”.

“Purtroppo ci ritroviamo, come intera comunità lughese, a dover parlare di un grandissimo lughese che ieri ci ha lasciati – scrive l’amico Giovanni Fontanieri sul gruppo Facebook “Sei di Lugo se” – Mario Cassigoli era una persona veramente meravigliosa e non lo dico tanto per dire, ho avuto il piacere di conoscerlo e sono qui unicamente a rimarcarlo. Tantissimi di noi lo conoscevano come “il presidente”, infatti siamo in Romagna, terra dove e “mutor” è di casa e Mario, fin dal 1973 era stato presidente dello storico moto club Francesco Baracca.”

“Ma ciò che ricordiamo di lui, e mi rivolgo chiaramente a coloro che lo hanno conosciuto, è il suo carattere straordinario, persona semplice e molto altruista, sempre disponibile con tutti, dinamico e con tanta voglia di fare, sempre allegro e sempre pronto ad aiutare gli amici, proprio perché aveva un alto senso del significato della parola amicizia, quella vera e disinteressata. Ora te ne sei andato e anche questo lo hai fatto rispecchiando il tuo carattere, in maniera discreta e in silenzio, quasi a non voler disturbare. Onori a te Presidente e che la terra ti sia lieve” conclude Giovanni Fontanieri.



Mario Cassigoli (da Facebook)