Russi. Rinvenuto ordigno bellico, via Fanguelline Nuove chiusa

Il Sindaco di Russi, Valentina Palli, è intervenuta tramite social network per informare la cittadinanza che, sulla sede stradale di via Franguelline Nuove, all’altezza di via Barleti, è stato rinvenuto un ordigno (verosimilmente bellico) che dovrà essere rimosso / fatto deflagrare in luogo sicuro.

Sindaco di Russi Valentina Palli

Le Forze dell’Ordine si stanno occupando delle procedure del caso e la strada resterà chiusa sino alla mattinata di domani (28 gennaio) stante la pericolosità della situazione. La squadra di artificieri interverrà alle 9,30 del 28 gennaio.