Russi, artificieri da Padova rimuovono ordigno bellico: via Franguelline Nuove riaperta al traffico

In merito all’ordigno bellico rinvenuto sulla sede stradale di via Franguelline Nuove, all’altezza di via Barleti, a Russi, questa mattina, 28 gennaio, intorno alle ore 11 sono arrivati sul posto le squadre di artificieri da Padova. L’operazione per rimuovere l’ordigno così da mettere in sicurezza la zona, è durata pochi minuti. La bomba sarà fatta deflagrare in luogo sicuro.

La strada è stata riaperta. Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri di Russi, con il comandante Francesco Camastra.