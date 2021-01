Sit in di protesta in piazza del Popolo a Ravenna del Movimento 3V

Venerdì 29 gennaio, dalle 18 alle 19,30 in piazza del Popolo a Ravenna, si terrà un presidio organizzato dal Movimento 3V contro le misure anticovid adottate dal Governo italiano, dal titolo “Riprendiamoci la Vita”.

Come spiegano gli organizzatori, si tratterà di un “sit-in per manifestare il nostro totale disaccordo con le politiche restrittive del Governo che si sono rivelate sia ingiustificate che controproducenti alla luce della verità dei fatti. Oltre ad essere inutili sul piano del contenimento del contagio, queste politiche hanno messo in seria difficoltà la maggior parte delle attività economiche, culturali e dei servizi, generando disoccupazione, povertà e disperazione. I nostri figli relegati a casa, obbligati a D.A.D. e mascherine, ne stanno risentendo nella loro crescita culturale, sociale ed esperienziale”.

Hanno dato la loro adesione Libera Scelta Emilia Romagna, Romagna per la scuola e R2020 fuoco di Ravenna.