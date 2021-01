Trend dei contagi in calo a Faenza, presto l’ok al punto vaccinazioni in Fiera

I contagi da Covid in tutta la provincia di Ravenna stanno finalmente segnando una battuta d’arresto, rispetto ai dai fuori controllo e costantemente in ascesa registrati nel periodo natalizio. Anche Faenza conferma questo trend positivo e come segnala il sindaco Massimo Isola nel suo punto settimanale sull’andamento della pandemia, “nell’ultima settimana i casi positivi sono stati 101, meno di 15 di media al giorno, un livello che non si registrava da parecchio tempo”

Stesso trend anche per i casi attivi: “il conteggio a domenica scorsa – precisa Isola – segnava 293 casi rispetto ai 440 della settimana precedente. Sono però decedute altre 4 persone. Alle famiglie le condoglianze mie personali e dell’amministrazione comunale, Faenza si stringe attorno a voi”. ⁣

⁣

Buone notizie anche sul fronte ricoveri e letti occupati nell’ospedale manfredo: “se fino ad una decina di giorni fa i posti letto Covid risultavano tutti occupati in maniera continuativa – aggiunge il sindaco -, finalmente questa pressione si è allentata. Da sottolineare che durante questa seconda ondata il presidio ospedaliero ha sempre garantito l’attività chirurgica e diagnostica, sia in urgenza sia rispetto alla normale programmazione”. ⁣

⁣

Il punto sulle scuole evidenzia la messa in quarantena di 3 sezioni di scuola materna, per la registrazione di casi positivi tra i bambini frequentanti o tra gli insegnanti. Sempre in quarantena si trovano poi altre tre classi di scuola media e diverse altre sono in attesa di effettuare i tamponi di controllo. “Anche alle superiori vi sono classi costrette ad effettuare il tampone drive-through – continua Isola – ma tutto sommato il ritorno a scuola mi pare si sia svolto senza particolari problemi”. ⁣

⁣

Passando poi a parlare di campagna vaccinale, il sindaco ricorda che al 25 gennaio il totale delle vaccinazioni a operatori sanitari, ospiti e operatori RSA è di 29.398 (9.959 in provincia di Ravenna). “Inoltre – aggiunge – dal 18 gennaio sono iniziate le somministrazioni della seconda dose per 2.430 operatori. Per quanto riguarda la possibilità di poter allestire un punto vaccinale presso il centro fieristico ci sono buone notizie. Manca ancora l’ufficialità ma a questo punto è questione davvero di ore”. ⁣

⁣

“L’ultimo pensiero – chiosa il sindaco Isola – lo dedico a David Savorani, che molti conoscevano per le tante passioni che aveva, tra cui la politica e la militanza nella Lega. Il Covid se lo è portato via domenica scorsa a soli 48 anni. Capitava spesso di salutarci e scambiare due chiacchiere. Nulla più del suo sguardo limpido e del suo sorriso spontaneo raccontavano di lui, del suo altruismo, della sua bontà d’animo, del suo entusiasmo per la vita”.⁣