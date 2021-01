Comitato a Ravenna lancia petizione popolare che contesta uso delle mascherine e vaccini: nemmeno una parola su come combattere la pandemia

La ravennate Samantha Comizzoli – nota per le sue battaglie estremistiche e per essersi candidata a sindaco nel 2011 senza particolare fortuna – ha deciso di dare vita al comitato “smascheriamoli” e si fa promotrice a livello nazionale di una petizione popolare che contesta l’uso delle mascherine e la scelta di somministrare i vaccini, trincerandosi dietro la solita formula della libertà di scelta. Non una parola sul virus e sulla pandemia – per la Comizzoli evidentemente non esistono – né una parola su come fare per superare la crisi sanitaria. Per la Comizzoli e il suo fantomatico comitato solo farneticazioni su ricchi e poveri del tipo: “I poveri sono una creazione dei ricchi; questo concetto è la base del capitalismo. Pertanto più poveri ci sono; meglio stanno i ricchi. L’impoverimento di un Paese a livello commerciale, turistico, culturale ne abbassa la valutazione/prezzo. Con questo procedimento, la bellezza di Venezia, Firenze, Roma, Taormina, Capri, etc. etc. sarà svenduta a basso costo e poi gestita per pochi; altresì per far “funzionare” questa bellezza, i costi saranno ridotti ai minimi termini (compresi i salari). Stiamo finendo in un burrone, e vedremo come un salvatore chi ci comprerà.”

Gli altri contenuti della petizione sono: “SALUTE. La salute psicofisica deve essere mantenuta con la riappropriazione del proprio lavoro (riapertura attività ed esercizi commerciali e somministrazione, musei, teatri, spettacoli, cinema, palestre, centri benessere) e mediante il libero spostamento, così come sancito dalla Costituzione. INFORMAZIONE. La libertà d’informazione è sancita dalla Costituzione. Parola, pertanto, anche ai medici portatori di altri metodi di cura e fine della censura per le voci fuori dal coro. LIBERTÀ DI SCELTA. Libertà di decidere se indossare la mascherina, se fare il tampone, se fare il vaccino. Diritto ad assistere i propri cari malati nelle strutture sanitarie. Tutto sancito dalla Costituzione. DIRITTO ALLO STUDIO. Potersi recare a scuola (di ogni ordine e grado), così come sancito dalla Costituzione. ETICA. Chiediamo il ripristino della parola “etica” nel giuramento di Ippocrate.”

Non entriamo nel merito dei contenuti, se tali si possono definire, ci preme solo precisare sul tema dell’informazione: i medici portatori di altre verità e altri metodi di cura hanno già fatto abbastanza danni. Dal dottor Zangrillo che parlava di virus clinicamente morto al medico intervistato ieri sera a Piazza Pulita su La7, che svolge la professione in maniera del tutto fantasiosa senza tenere conto minimamente delle ricerche e delle evidenze degli scienziati veri e delle direttive delle principali istituzioni sanitarie.