Il PD di Massa Lombarda promuove la raccolta di firme contro la propaganda del fascismo e nazismo

” Da tempo assistiamo al proliferare dell’esposizione e utilizzo di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose” dichiarano dal PD di Massa Lombarda.

“Il ‘Rapporto Italia 2020’ dell’Eurispes segnala che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi nega o comunque ridimensiona la portata della Shoah, mentre secondo la maggioranza degli italiani i recenti episodi di antisemitismo sarebbero casi isolati, non indicativi di un reale problema” – proseguono dal Partito Democratico -.Le cronache di questi anni indicano con chiarezza che il fenomeno nazifascista è in crescita in tutta Europa e si caratterizza sempre più con una matrice anti-europea. Siamo di fronte ad attività diffuse in Italia, sia sul territorio ma soprattutto nella rete internet, che mirano ad insinuarsi ovunque ci siano occasioni di malcontento e tensione sociale, come si è potuto notare anche in questi mesi di recrudescenza pandemica”.

Spiegano da Unione comunale di Massa Lombarda del Pd: “L’arcipelago neofascista in Italia è concentrato su una dozzina di organizzazioni più significative visibili nei territori. Alcune come Forza Nuova e Casa Pound, sono già state definite dalla Corte di Cassazione con termini come “antisemitica”, “nazifascista” o “sovversiva”. La pluralità delle sigle (diverse centinaia) visibile nella “prateria Informatica” indica invece che il fenomeno è ben più esteso”.

“In rete si trovano moltissimi esempi di messaggi e presenze apologetiche, propagandiste, di proselitismo fascista di fronte alle quali ogni sottovalutazione o giudizio superficiale sarebbe un errore, perché portano ad estendere e rafforzare una presenza antidemocratica ed anticostituzionale che ha evidenti radici nella violenza fisica, morale e ideologica – proseguono -. I media trasudano da anni di notizie che è giusto considerare allarmanti, persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie.

“Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: la Costituzione con la sua XII disposizione transitoria vieta la ricostituzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista. E’ necessario che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere di nuovo i simboli di quel passato tragico attraverso la propaganda, l’esposizione e la vendita di oggetti” dichiarano dal PD di Massa Lombarda .

“Nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento ha approvato una proposta di legge che sanziona la propaganda attraverso le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco. Questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l’esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici. Ripartiamo da una iniziativa popolare dal basso per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori” sottolineano dal Partito Democratico di Massa Lombarda, valutando in tal senso molto positivo l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 gennaio su proposta del gruppo consiliare “Il futuro in comune”. Invita i cittadini a sottoscrivere la proposta di legge “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, presso l’ufficio anagrafe (aperto tutte le mattine escluso mercoledì e sabato) entro il 31 marzo.