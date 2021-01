Infortunio sul lavoro a Fornace Zarattini: magazziniere cade da una scala e batte la testa

Questa mattina, nel magazzino della Copura a Fornace Zarattini, si è verificato un infortunio sul lavoro: un magazziniere, salito su una scala a una bassa altezza, nello sporgersi per afferrare uno scatolone ha perso l’equilibrio cadendo a terra.

Nonostante l’altezza dalla quale l’uomo è caduto non fosse particolarmente elevata, nella caduta ha però sfortunatamente battuto la testa: subito soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena. Per fortuna, dopo i primi esami pare però che le condizioni del magazziniere non risultino gravi. Sul posto anche la Polizia per le indagini del caso.