L’Emilia-Romagna verso la zona gialla da domenica 31 gennaio: potranno riaprire bar e ristoranti e anche i musei

L’Emilia-Romagna potrebbe tornare ad essere zona gialla da domenica 31 gennaio, a meno di cambiamenti dell’ultima ora. Ne hanno già parlato e ci sperano sia il Presidente Stefano Bonaccini sia l’Assessore alla Sanità Raffaele Donini. Il condizionale è d’obbligo, perché tutto si decide nella giornata odierna sulla base del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità a cui seguono poi le ordinanze del Ministro Roberto Speranza con il sistema delle fasce colorate in base alla situazione di rischio – in ordine crescente fascia bianca, gialla, arancione e rossa – studiato per un elastico contenimento della pandemia. Come si sa, per essere in zona bianca bisogna avere un indice Rt sotto 0,50 e altri parametri molto buoni. Forse solo la Basilicata potrebbe essere già in questa situazione. Per essere ammessi in zona gialla occorre invece un indice Rt tra 0,50 e 0,99 e un rischio valutato complessivamente come ’basso’ o ’moderato’. Nel monitoraggio di venerdì scorso, l’Emilia-Romagna presentava un indice Rt pari a 0,97, mentre ieri l’indice era 0,77. Accanto a questo indice rassicurante ci sono l’indice di occupazione delle terapie intensive al 29% (per essere in giallo, i posti letto devono essere occupati tra il 30% e il 40%), quello degli altri reparti Covid è al 37% (per essere in giallo bisogna stare sotto la soglia del 40%).

Il passaggio dall’arancione al giallo comporterà l’adozione di misure meno restrittive e fra le prime conseguenze potremmo avere:

riapertura dei ristoranti e dei bar fino alle 18 (dopo solo asporto, nessuna restrizione per le consegne a domicilio);

possibili spostamenti in altre regioni;

riapertura dei musei durante i giorni feriali.

Per il resto:

coprifuoco ancora in vigore dalle 22 alle 5;

chiusura dei centri commerciali nei weekend;

ancora chiusi cinema, teatri, palestre, piscine e sale giochi.