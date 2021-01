Liliana Segre è diventata cittadina onoraria di Lugo. Il sindaco Ranalli: “Orgoglio ed emozione”

“Orgoglio ed emozione: sono i sentimenti che provo oggi, e con me sono certo tutta la comunità, dopo il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Lugo a Liliana Segre, approvata pochi minuti fa all’unanimità nel corso del Consiglio Comunale”. Queste le parole con le quali il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha commentato ieri pomeriggio il conferimento della massima onorificenza cittadina alla senatrice a vita, sopravvissuta agli orrori dei lager nazisti e testimonianza vivente dell’Olocausto.

“Siamo onorati – ha aggiunto Ranalli – di legare il nome della nostra città a quello della senatrice Segre, una donna che è stata perseguitata dalle violenze del nazifascismo, una donna che rappresenta per tutti noi un esempio. Per questo abbiamo scelto, insieme a tutti i gruppi consiliari, di conferirle la cittadinanza onoraria”.

Durante la seduta del Consiglio comunale tenutasi ieri, giovedì 28 gennaio, è intervenuto anche l’On. Emanuele Fiano, portando la testimonianza della propria storia familiare.

“Ringrazio l’On. Fiano – ha concluso il sindaco – per aver accettato il nostro invito e anche per essersi sempre battuto in questi anni contro i tentativi di riproporre simboli e messaggi riconducibili a fascismo e nazismo, che purtroppo a volte ancora vediamo esposti con fierezza. Abbiamo il dovere di ricordare le atrocità dell’Olocausto, abbiamo il dovere, come gli esempi dell’onorevole Fiano e della senatrice Segre ci dimostrano, di vigilare affinché tutto ciò non accada di nuovo”.