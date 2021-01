Rapine, furti e traffico di rifiuti: arrestato un 30enne residente a Faenza

I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino hanno arrestato un 30enne italiano residente a Faenza con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. L’uomo, negli ultimi tempi, si è reso nuovamente responsabile di reati di questo tipo ed è stato infine arrestato.

I militari dell’Arma hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna per tentata rapina in concorso e rapina in concorso per i fatti commessi a Padova, nonché per furto aggravato in concorso e attività continuata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione commessi a Faenza.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ravenna per espiare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione come disposto dall’autorità giudiziaria.