Sopralluogo del Sindaco Michele de Pascale insieme alla stampa, questa mattina 29 gennaio, sul cantiere dell’ex caserma Dante Alighieri di Ravenna dove sorgerà un grande parco urbano, il quarto parco cittadino, con a fianco degli orti. Primo a parlare è Marco Bottazzi, geometra del Comune e direttore del cantiere, che illustra le fasi dei lavori finora eseguiti. Si è partiti dalla bonifica della copertura in eternit dei capannoni, poi sono stati demoliti alcuni fabbricati nel grande piazzale della ex caserma e questa fase è ormai conclusa. Si sta passando a sbancare circa 50 cm di terreno nel grande spiazzo che ora è un campo di lavoro, successivamente verrà riportato terreno nuovo e funzionale alla piantumazione di alberi e verde e per la realizzazione dei percorsi pedonali, dell’illuminazione pubblica, delle fognature e altro. Inoltre, compatibilmente con il meteo si stanno ripristinando gli intonaci delle murature esterne esistenti nella ex caserma. I lavori dovrebbero essere terminati per l’estate.

Il Sindaco Michele de Pascale ha ripercorso in breve la storia del progetto. L’area era bloccata da anni dopo la chiusura della caserma, perché era passata al Demanio ma era ancora in consegna al Ministero della Difesa. L’atto fondamentale è stato quello di separare due aree distinte: quella di pertinenza del Comune e quella di pertinenza del Demanio poi alla Cassa Depositi e Prestiti. Il Comune di Ravenna non era più interessato a costruire in quest’area, perché la zona ha potenzialmente un grande valore archeologico e quindi era sconsigliabile andare a scavare per gettare fondamenta di nuovi edifici. La proposta del Comune di Ravenna – ha detto il Sindaco – è stata accolta, i due comparti dell’ex caserma sono stati separati: il Collegio dei Nobili è stato alienato dal Demanio e acquisito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Questa è la parte storica che non è stata toccata e non sarà ovviamente demolita. Tutto il resto dell’area è stato ceduto con il federalismo demaniale al Comune di Ravenna gratuitamente. Il Comune si è assunto ovviamente l’onere di bonificare l’area e nel frattempo ha partecipato a un bando della Regione Emilia-Romagna sulla rigenerazione urbana, con un progetto di parco. Il progetto è stato quello che ha avuto il punteggio tecnico più alto di tutta la Regione, ed è stato finanziato con 1,5 milioni di euro. Complessivamente l’investimento per il nuovo parco sarà di 3 milioni di euro.

Questo sarà il quarto grande parco della città, in un’area centrale che era piuttosto sprovvista di aree verdi. Qui non è previsto un parcheggio, perché si ritiene che questa zona di Ravenna sia già ben servita dai parcheggi con quelli recentemente realizzati in Via Port’Aurea e Via Guidarello Guidarelli, a circa 100 metri dall’ex caserma.

Alcuni edifici ancora in piedi nell’area di pertinenza del Comune non saranno demoliti. Vi saranno ricavati un bar-punto di ristoro, locali a servizio della succursale del Liceo Classico che si trova sempre nell’area (anfiteatro, aule per attività didattiche) mentre ci sarà anche un edificio adibito a ripostiglio per gli attrezzi, perché accanto al parco sorgeranno anche orti sociali.

Si attende che Cassa Depositi e Prestiti si attivi per la parte di sua pertinenza, con gli investimenti necessari alla ristrutturazione del Collegio dei Nobili e altri edifici annessi, naturalmente compatibilmente con i tempi molto difficili che stiamo attraversando dato che il Collegio ha come destinazione d’uso una struttura ricettiva, a servizio della vocazione turistica della città.

Per i tempi si parla di realizzazione del parco entro l’estate – meteo permettendo – con il vantaggio che siamo un anno in anticipo rispetto ai tempi previsti nel bando regionale.

Per la Cassa Depositi e Prestiti l’iter del progetto preliminare presentato presso la Soprintendenza ai Monumenti sembra già andato a segno, con un esito positivo. Ma su questo punto si è in attesa della conferma ufficiale.

Per quanto riguarda gli scavi archeologici, l’Università di Bologna ha già eseguito una prima fase di rilievi fino a un metro e cinquanta di profondità rispetto al piano di calpestio. Ora è in corso l’elaborazione dei dati. Entro marzo saranno condotti rilievi ancora più approfonditi nell’area anche con sonde e trivellazioni per verificare la presenza di reperti anche a quote più profonde. Il progetto finanziato dalla Regione prevede anche queste ricerche archeologiche. Una volta conosciuto l’esito delle indagini la città potrà pianificare nei prossimi anni gli scavi necessari, ha precisato il Sindaco

L’intervento nell’ex caserma non è un intervento a se stante, infatti è previsto il collegamento con le mura storiche della città – che corrono a fianco della caserma e del carcere – per realizzare un percorso che porterà fino alla Rocca Brancaleone.

GLI ALTRI CANTIERI O PROGETTI APERTI

Con il Sindaco Michele de Pascale abbiamo fatto il punto anche di alcuni altri cantieri o progetti “aperti” a Ravenna, che si sono purtroppo incagliati.

IL NUOVO PALASPORT – Dopo il blocco del cantiere per l’interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli che ha colpito l’impresa Passarelli SpA sarà il consorzio ravennate Cear a portare avanti i lavori per la costruzione del secondo palasport in area Pala De Andrè. Si sta aspettando però che il perito nominato dal Tribunale quantifichi lo stato di avanzamento lavori. Questa valutazione è un passaggio obbligato ed è attesa da un giorno all’altro. Dopo di che Cear potrà cominciare finalmente a lavorare.

IL PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA BERLINGUER – Qui la complicazione è dovuta al fatto che la ditta direttamente assegnataria dei lavori – sempre la Passarelli SpA – ha subito l’interdittiva antimafia e il Comune deve aspettare che cosa decide di fare sulla materia la Prefettura di Napoli.

IL NUOVO PRONTO SOCCORSO – Il Sindaco ha promesso che, come annunciato (entro gennaio, era stato detto), fra pochi giorni Comune di Ravenna insieme all’ASL Romagna convocheranno la conferenza stampa per presentare il progetto del nuovo Pronto Soccorso.

LA NUOVA PISCINA – Come ha detto l’Assessore Fagnani, ha ribadito il Sindaco, ormai la valutazione dei due progetti presentati da parte dei tecnici comunali è praticamente ultimata: quindi a breve il progetto adottato andrà in Giunta e poi sarà reso pubblico.

IL CAVALCAFERROVIA DI TEODORICO – Il Sindaco ha raccontato che si è recato sul posto anche recentemente per vedere come proseguono i lavori, il suo auspicio è che sia rispettata la proroga dei due mesi sui tempi previsti (doveva essere inaugurato prima di Natale 2020). Ma la data ufficiale non c’è ancora. Si sta attendendo una comunicazione ufficiale da parte di RFI. “Vale per le Ferrovie, come per l’Anas: il fatto è che cambiano continuamente i direttori ed è difficile anche ottenere le informazioni. Il nuovo direttore mi è sembrata una persona molto scrupolosa: s’è presa una settimana per dare una data e aspettiamo con fiducia che la dia” ha commentato de Pascale.