Lugo. Chiusa la sezione Arcobaleno della scuola dell’infanzia Capucci di Lugo per un caso Covid

“Devo segnalare una notizia che riguarda una scuola di Lugo. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura della sezione Arcobaleno della scuola dell’infanzia Capucci di Lugo a seguito della comunicazione di un caso di positività da Covid19, riscontrato dall’Ausl della Romagna”. E’ quanto comunicato dal sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ieri sabato 30 gennaio, nell’aggiornamento Covid, pubblicato sul proprio profilo facebook.

“Sono già stati programmati per mercoledì 3 febbraio i tamponi per i bimbi interessati e per il personale – rassicura Ranalli -. Per le altre sezioni è invece garantito il regolare funzionamento dei servizi. Come sempre, appena avremo novità le comunicheremo”.

Nella giornata di ieri, 30 gennaio, sono stati segnalati 7 nuovi casi di Covid-19 a Lugo, tutti in isolamento domiciliare eccetto una persona, asintomatica, ricoverata per altre ragioni. In particolare si tratta di quattro persone con sintomi e tre asintomatiche.