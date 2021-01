Ravenna. Al via il seminario web ‘Maschi oggi’

L’associazione Femminile Maschile Plurale Aps, in compartecipazione con l’assessorato alle Politiche e cultura di genere di Ravenna, promuove un seminario web, “Maschi oggi”, per affrontare il tema del mutamento degli uomini italiani attraverso la ricostruzione, sotto un profilo storico e sociologico, della vicenda maschile italiana così come si è sviluppata a partire dal secondo dopoguerra, al fine di stimolare un dialogo con il pensiero maschile che si è confrontato con la realtà e le problematiche delle differenze e delle diseguaglianze di genere, con la sessualità, la violenza, l’inconscio e l’immaginario degli uomini. Le libertà acquisite dalle donne possono essere un punto di partenza di una più libera identità e sessualità anche degli uomini, spesso imprigionati dagli stereotipi, e dai vantaggi, del proprio dominio oggi contestato.

Il seminario web si svolgerà nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 febbraio.

La prima sessione prenderà il via martedì 2 febbraio alle 17: dopo l’introduzione ai lavori, alle 17.15, verrà presentato, a cura dell’autore, il libro “Maschi in bilico. Uomini italiani dalla ricostruzione all’era digitale” (Mimesis, 2019), di Arnaldo Spallacci, sociologo. Alle 17.45 è in programma la relazione di Alessandro Bellassai, storico dell’Università di Bologna, intitolata “Maschi in mutamento”. La giornata proseguirà con interventi e dibattito fino alle 19.

La seconda sessione si aprirà mercoledì 3 febbraio alle 10 con i saluti dell’assessora alle Politiche e culture di genere Ouidad Bakkali. Alle 10.15 è in programma la presentazione, a cura dell’autore, del libro “Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore” (Rosenberg & Sellier, 2019), di Stefano Ciccone, dell’associazione Maschile Plurale di Roma. Alle 10.45 Giancarla Tisselli e Fulvio Zanella, psicologi e psicoterapeuti, presenteranno la relazione “Le esperienze di formazione sui sentimenti degli uomini”, svolte in questi anni in Romagna dall’associazione “Psicologia Urbana e Creativa”. Seguiranno interventi e dibattito fino alle 12.

Le iscrizioni per ricevere il collegamento necessario per partecipare al webinar di uno o di entrambi gli incontri vanno inviate indicando nome e cognome a associazionefmp@gmail.com. L’orario di collegamento alla piattaforma per la data del 2 febbraio è alle 16.45, per la data del 3 febbraio alle 9.45. La stanza Zoom prevede una presenza massima di 100 persone. Gli incontri saranno registrati. Due giorni prima degli eventi saranno inoltrati i link dei due collegamenti.