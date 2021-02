Bagnara di Romagna. Focolaio Covid in comunità alloggio: 4 anziani ancora in ospedale

In merito al focolaio Covid registrato in una comunità alloggio nel Comune di Bagnara, dove erano risultati positivi 9 anziani e 9 operatori, ieri il primo cittadino Riccardo Francone ha comunicato che: “Per quanto riguarda il focolaio di Cà di Balia, abbiamo raccolto informazioni incoraggianti, oltre ad un ultimo operatore per il quale ieri si è per fortuna ricevuto il risultato negativo del tampone, ad oggi solo 4 ospiti contagiati, a cui vanno i migliori auguri, sono ancora in ospedale”

“Gli altri si trovano tutti nella struttura Centro Residenziale Anziani Covid, cioè la struttura non ospedaliera in cui gli anziani senza sintomi gravi, vivono fino al raggiungimento della negatività” ha concluso il sindaco.