Ex Casa Famiglia Fatima di Alfonsine sotto sequestro: anziani ricollocati, revocati i domiciliari all’uomo che ci viveva

È stata posta sotto sequestro preventivo la casa che, ad Alfonsine, ospitava la residenza privata per anziani “Fatima”, oggetto di un servizio di Striscia la Notizia che aveva fatto molto scalpore. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino in edicola oggi.

Il provvedimento, emesso per il reato di invasione di edifici, è stato notificato martedì scorso dai Carabinieri e convalidato poi dal Giudice di Pace: si conclude così la triste vicenda che nei suoi spiacevoli risvolti ha coinvolto non solo il proprietario legittimo dell’abitazione, che si trovava a non poter percepire i canoni di locazione dall’affittuaria, morosa, ma anche un gruppetto di anziani, ospitati illegalmente nella struttura dal figlio della donna titolare dell’affitto, che si trovava lì per scontare una pena ai domiciliari.

Come si ricorderà, il proprietario dell’immobile, il signor Evan Servidei, aveva ceduto la casa in affitto ad una signora, che ci aveva poi realizzato una casa famiglia per anziani, chiamata “Fatima”. La struttura era presto stata sospesa dall’Ausl e successivamente alla donna era stato anche notificato un provvedimento di sfratto per morosità. Provvedimento che non era stato ancora eseguito per i rallentamenti apportati dalla pandemia e il figlio della donna, Marco Bondavalli, era rimasto all’interno dell’abitazione per scontare i domiciliari.

Ora l’uomo è stato prelevato dai Carabinieri e trasferito in carcere per scontare il resto della pena e gli anziani ospiti della casa sono stati trasferiti in un altro alloggio, grazie anche all’interessamento del sindaco del paese, Riccardo Graziani.