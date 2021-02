Maila Conti dovrà scontare 21 anni per l’omicidio del compagno commesso il 16 agosto 2019. La 52enne fu accusata di omicidio volontario per aver colpito con una coltellata il 61enne Leonardo Politi in seguito ad una lite scaturita nella piadineria che, la coppia, gestiva a Lido Adriano.

Il 22 gennaio, davanti alla corte d’assise in Tribunale a Ravenna, il Pm Antonio Vincenzo Bartolozzi chiese che la 53enne Maila Conti fosse condannata a 22 anni per omicidio volontario, escludendo la legittima difesa sostenuta dalla Conti e dai suoi legali.

Per il Pm la coltellata fu inferta dalla Conti al compagno 61enne Leonardo Politi il 13 agosto del 2019 nel chiosco di piadine che i due piacentini gestivano a Lido Adriano. Fu un’azione ‘aggressiva’, e non difensiva. La sentenza in Corte d’Assise è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 febbraio.