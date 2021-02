Un appello dal Myanmar dopo il colpo di stato e l’arresto di Aung San Suu Kyi: “stiamo in casa e non osiamo uscire, chi esce viene preso”, “fatelo sapere a tutti”

Come hanno battuto tutte le agenzie di stampa e riportato tutti i Tg in Myanmar – ex Birmania – nella notte c’è stato un ennesimo colpo di Stato. Il paese si reggeva da anni su un instabile compromesso fra le forze democratiche raccolte attorno alla leader premio Nobel Aung San Suu Kyi e gli stessi militari, che continuavano a controllare molte leve del potere dopo mezzo secolo di dittatura. Nella notte i militari hanno posto agli arresti Aung San Suu Kyi e altri leader democraticamente eletti, dichiarando di aver preso il controllo del Paese per un anno e proclamando lo stato di emergenza. L’intervento ha fatto seguito a settimane di crescenti tensioni tra i militari e il governo civile sulle elezioni del novembre dello scorso anno che il partito della Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) di Aung San Suu Kyi ha vinto nettamente.

Suu Kyi e il presidente Win Myint sono stati arrestati nella capitale, Naypyidaw, prima dell’alba, poche ore prima che il Parlamento si riunisse per la prima volta dopo le elezioni. I militari hanno successivamente annunciato, attraverso il proprio canale televisivo, lo stato di emergenza per un anno e hanno fatto sapere che l’ex generale Myint Swe sarà presidente ad interim per tutta la durata dello stato d’emergenza: hanno giustificato il colpo di stato sostenendo “enormi irregolarità” nelle elezioni di novembre. In un post su Facebook l’esercito birmano ha inoltre promesso nuove elezioni allo scadere dello stato di emergenza e il trasferimento di potere al partito che vincerà il voto. Intanto nelle principali città le reti telefoniche e Internet sono interrotte, i voli interni sospesi e il principale aeroporto internazionale a Yangon, la capitale economica del Paese, è stato chiuso. I militari presidiano le strade.

Gli Stati Uniti hanno immediatamente condannato il colpo di Stato in Myanmar, chiedendo il ripristino della democrazia. Dura condanna anche dell’Ue che ha lanciato “l’appello all’esercito birmano di rilasciare tutti coloro che sono stati illegalmente detenuti nel Paese” ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Esattamente un anno fa, in queste stesse ore, chi scrive era in Myanmar in viaggio. In quella occasione oltre a conoscere tante persone gentili e un paese meraviglioso, ho avuto modo di fare amicizia anche con la nostra guida – che aveva studiato in Italia, parlava un discreto italiano ed era un aperto simpatizzante del Governo di Aung San Suu Kyi, che lui chiamava come tutti, the Lady, la Signora. Oggi L. mi ha scritto questo messaggio drammatico via whatsapp: “Siamo distrutti, la Signora e gli altri capi sono ancora nella guesthouse da stamattina, agli arresti. Noi siamo in casa, aspettando notizie dalla Signora. La situazione è davvero brutta, signore. È successo questa mattina presto alle 3 del mattino, quando tutti dormivano. I militari sono arrivati ​​e hanno fatto irruzione nelle case e arrestato i più importanti rappresentanti della Nld in tutto il paese. Li hanno portati alla guesthouse e hanno costretto il presidente a firmare le dimissioni. Il presidente ha risposto: “Puoi uccidermi ma non firmerò mai”. Bravo il presidente! La nostra Signora è ora di nuovo detenuta agli arresti domiciliari. Che peccato per lei! Tutta la gente è chiusa in casa. La città tace. Le linee di telecomunicazioni sono state interrotte dalla mattina alle 5 fino ad ora. Fortunatamente io uso il wifi, quindi posso mandare messaggi in giro. Dato che tutte le società di carte SIM sono dei militari, possono controllare e fare quello che vogliono. I militari adesso sono apertamente dei ribelli. Noi non ci sentiamo al sicuro. Stiamo in casa e non osiamo uscire, perché chi esce viene preso. Non sappiamo quando sfonderanno anche la nostra casa! Vediamo tanti militari qui intorno, nel centro di Yangon, vicino alla grande pagoda Sule. È davvero triste. Per favore, fallo sapere a tutti. Invierò le notizie aggiornate finché ci sarà wifi e connessione internet. Non sappiamo quando interromperanno tutta la linea internet in Myanmar, se arriverà quel momento, sicuramente cadremo di nuovo nell’oscurità come 20 anni fa. Non ci metteremo mai più in contatto con te. È veramente triste. Grazie per esserti ricordato di noi. Ricordati di noi nella nostra preghiera anche per la nostra leader Lady e per i suoi membri che tutti qui amano.”

Ricordiamo anche che proprio alla drammatica vicenda della detenzione per 20 anni di Aung San Suu Kyi – fino al 2010 – Ravenna Teatro, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari hanno dedicato uno spettacolo teatrale e un film.

Immagini del viaggio in Myanmar nel febbraio del 2020