Cotignola. Tentativi di truffe telefoniche ad anziani soli

In seguito a segnalazioni pervenute all’Urp del Comune di Cotignola, si informa che sono in atto tentativi di truffa da parte di malintenzionati, che contattano telefonicamente persone anziane sole, proponendo visite a domicilio per raccogliere donazioni in nome di associazioni locali per iniziative benefiche.

Si tratta di truffe, pertanto si invitano i cittadini a diffidare delle persone che propongono visite a domicilio: in questi casi occorre chiamare immediatamente le forze dell’ordine per denunciare gli episodi.

Nel sito del comune di Cotignola (www.comune.cotignola.ra.it) è possibile scaricare un vademecum con consigli utili per la prevenzione delle truffe.