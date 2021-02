Porto Fuori piange il 66enne Guerrino Rosellini, morto dopo aver contratto il Covid

Porto Fuori piange la scomparsa di Guerrino Rosellini, 66enne, finanziere in pensione, attivo da diversi anni come volontario nella località ravennate. Come riporta Il Resto del Carlino, in edicola oggi, 2 febbraio, Rosellini aveva contratto il Covid e si trovava ricoverato in terapia intensiva da qualche settimana. Nonostante alla fine si fosse negativizzato, il virus aveva causato danni molto gravi ai polmoni: è morto domenica scorsa.

Il 66enne, originario di Bari, viveva da tanti anni con la famiglia a Porto Fuori, una realtà a cui si era dedicato durante la pensione come dirigente della Polisportiva di Porto Fuori, dove attualmente ricopriva il ruolo di segretario nella sezione calcistica, e come volontario nell’organizzazione delle feste del paese.

“Purtroppo il nostro segretario Guerrino Rosellini è volato in cielo. – lo ricorda l’Ads di Porto Fuori sulla sua pagina Facebook – Il Porto Fuori Calcio fa le più sentite condoglianze e si stringe forte alla famiglia. Tanti anni ti sei dedicato come volontario al Porto Fuori Calcio e in altri ambiti nel nostro paese, intraprendendo diversi ruoli, sempre con il massimo impegno e responsabilità! Grazie di tutto Ros, riposa in pace”.

In tanti, tra amici, parenti e conoscenti hanno lasciato messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Guerrino Rosellini. “Ciao zio, sei una persona buona. Mancherai qui perché persone come te lasciano il segno. È stato un onore averti nelle nostre vite”,

“Con costernazione – scrive un altro utente su Facebook – apprendo la triste notizia, ti ricordo durante il corso finanzieri nella stessa camerata e poi durante i primi anni di servizio a Tresigallo e Ravenna. Ricordo anche il tuo stile unico nel giocare a calcio. Non ti scorderò caro amico”.

Mercoledì 3 febbraio il corteo funebre partirà alle 10 dalla Camera mortuaria di Ravenna per raggiungere la chiesa di Porto Fuori, dove si celebrerà il funerale alle 10:30.