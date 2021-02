Coronavirus a Ravenna: 81 casi con 1.453 tamponi, 2 ricoveri, 63 guariti, purtroppo altri 5 morti, un uomo e quattro donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 3 FEBBRAIO

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 81 casi: si tratta di 39 maschi e 42 femmine; 31 asintomatici e 50 con sintomi; 79 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati. Nel dettaglio: 60 da contact tracing; 2 per test volontari; 19 per sintomi. I tamponi eseguiti sono stati 1.453 per una media di 5,5 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione ha comunicato 5 decessi: 1 uomo di 81 anni e 4 donne di 72, 88, 90 e 92 anni. Complessivamente dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna sono decedute 749 persone per cause legate al Covid. Sono state inoltre comunicate circa 63 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 16.731. Rispetto alla distribuzione sul territorio, ecco i dati odierni:

24 a Ravenna

20 Faenza

11 Lugo

5 Castel Bolognese

4 Cervia

3 Bagnacavallo

3 Bagnara

3 Sant’Agata sul Santerno

2 Brisighella

2 Massa Lombarda

2 Russi

1 Alfonsine

1 fuori provincia

0 casi negli altri comuni

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 3 FEBBRAIO

In Emilia-Romagna si registrano oggi 1.047 nuovi casi con oltre 23.800 tamponi effettuati, con una media di 4,4 tamponi positivi ogni 100. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 221.615 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 45,7 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 44.402 (- 904 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa sono 42.086 (- 847).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 194 (- 4), così distribuiti: 16 a Piacenza (-1 rispetto a ), 14 a Parma (invariato), 15 a Reggio Emilia (-1), 38 a Modena (-1), 41 a Bologna (-1), 13 a Imola (invariato), 26 a Ferrara (-2), 7 a Ravenna (+1), 2 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 20 a Rimini (+1).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.122 (- 53).

I GUARITI – Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.875 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 167.556

I VACCINATI – Alle 16 sono state somministrate complessivamente circa 225.000 dosi di vaccino: 91.200 persone circa hanno ricevuto entrambe le dosi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 76 nuovi decessi: 6 a Piacenza (4 donne – rispettivamente di 72, 78, 90, 96 anni – e 2 uomini, di 54 e 88 anni); 1 a Parma (un uomo di 64 anni); 6 in provincia di Reggio Emilia (3 donne, di cui 2 di 89 e 1 di 91 anni, e 3 uomini, di cui 1 di 75 e 2 di 77 anni); 6 nella provincia di Modena (4 donne – rispettivamente di 76, 80, 81, 97 anni – e 2 uomini, di 74 e 86 anni); 29 in provincia di Bologna (16 donne: 51, 76, 79, 83, 85, 86, 3 di 88, 2 di 89, 90, 2 di 91, 92, 96 anni; e 13 uomini: 56, 67 anni – quest’ultimo deceduto a Imola – poi 73, 74, 79, 82, 85, 2 di 86, 2 di 90, 93, 94 anni); 5 nella provincia di Ferrara (tutti uomini, di 64, 66, 71, 80, 91 anni); 5 in provincia di Ravenna (4 donne – rispettivamente di 72, 88, 90, 92 anni – e un uomo di 81 anni); 15 in provincia di Forlì-Cesena (5 donne, di cui 2 di 82, 1 di 91, 1 di 95 e 1 di 97 anni, e 10 uomini: 71, 2 di 73, 78, 83, 84, 87, 91, 92, 94 anni); 3 nel riminese (tutti uomini, di 77, 80, 81 anni). Il numero alto di decessi nel bolognese comunicati , e questo vale anche per quelli annunciati , risente dell’allungamento dei tempi necessari per la conferma della causa di decesso nel territorio di competenza della Azienda sanitaria. Alcuni di essi, infatti, sono avvenuti nei giorni scorsi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.657.

