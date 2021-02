La passerella della Darsena arriverà al Ponte Mobile: Ravenna si aggiudica oltre 3 milioni di euro per completarla

La notizia è giunta ieri sera: al Comune di Ravenna saranno assegnati i 3milioni e 22mila euro frutto della richiesta di rimodulazione del Bando Periferie, che verranno investiti nel completamento della passerella esistente. Ai 280 mt attuali, che costeggiano la testata della Darsena, si andranno ad aggiungere circa 1 km e 200-400 mt, fino a raggiungere il Ponte Mobile.

L’ha annunciato questa mattina il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, accompagnato dall’assessora all’urbanistica Federica Del Conte e quello ai lavori pubblici Roberto Fagnani, impegnati nella realizzazione del progetto.

“Si tratta di un simbolo della rigenerazione e della nuova identità di questa parte della città che sta innescando anche una serie di investimenti privati molto importanti – ha detto il sindaco -. Quando abbiamo inaugurato il primo tratto avevamo preso l’impegno di completarla e ora possiamo dire che ci riusciremo”.

Il primo tratto già realizzato e il secondo, la cui realizzazione è stata annunciata oggi, sono stati finanziati dal Bando Periferie, dunque con fondi statali, senza mettere mano “ai soldi dei ravennati”, ha ricordato de Pascale, che ha aggiunto: “prima di realizzare tutto l’intervento fino al ponte mobile volevamo testarne il reale apprezzamento da parte dei cittadini e per il completamento eravamo disposti ad investire anche fondi comunali, nel caso non fossero arrivati quelli statali”.

“Nel frattempo però – ha aggiunto – abbiamo avviato un’operazione di rimodulazione dell’intero progetto del Bando Periferie per chiedere di poter utilizzare tutti i finanziamenti che non erano andati a buon fine, cioè quelli che erano legati ad alcuni progetti privati che erano stati presentati in sede di bando ma che poi non avevano avuto seguito e rischiavano di andare persi. Visto che il bando lo consentiva abbiamo chiesto di concentrare tutte le risorse sul progetto della passerella. Non era scontato, ma è stato possibile e ne siamo molto felici”.

Dalla sottoscrizione della convenzione tra la presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Ravenna nella primavera del 2018, sono stati realizzati totalmente o in parte diversi degli interventi programmati nell’ambito del Bando periferie ed altri sono in corso di costruzione.

Il cambio di scenario che ha portato il Comune a formulare al Governo la richiesta di rimodulazione dei fondi è stato dettato dal fatto che nei mesi scorsi, su esplicita domanda dell’Amministrazione comunale al Comitato di monitoraggio, è emerso l’obbligo della piena applicazione del Codice dei contratti pubblici anche per i soggetti privati. Alcuni di loro, per la complessità e per gli stretti vincoli dei bandi pubblici, non risultavano più interessati a proseguire nella realizzazione dei progetti, mentre altri hanno deciso di non attendere la risposta da Roma finanziando interamente gli interventi di propria competenza. Da qui la possibilità di ottenere che parte di quei finanziamenti del Bando periferie siano utilizzati per il completamento della passerella.

“Ci è stato riconosciuto anche – ha sottolineato il sindaco – il fatto di essere una città, tra quelle del Bando Periferie, che ha già realizzato e cantierizzato interventi importanti, sto parlando del primo tratto di passerella già concluso e la parte fognaria già appaltata e in corso di realizzazione. C’è quindi una credibilità di Ravenna come città che utilizza i fondi che le vengono assegnati”.

Ora i tecnici del Comune sono alacremente al lavoro per concretizzare il progetto, che si svilupperà con caratteristiche diverse dall’attuale, nei tratti successivi, anche perchè diversi sono gli ambienti che attraversa. È molto probabile che il successivo tratto sarà più dedicato allo sport e alla corsa, con meno panchine, che invece sono a servizio dell’area più antropizzata, vicina ai locali.

“Il messaggio però è che si completa quest’opera – ha chiuso il sindaco – e sia per i privati già insediati che per quelli che stanno guardando con interesse a quest’area, credo che sia un segnale di incoraggiamento e di sostegno molto forte”.

Il tempo massimo per la conclusione dei lavori – che ora dovranno essere progettati e appaltati -, imposto dal bando stesso è il 2023, ma dal Comune sperano di riuscire a portare tutto a compimento anche in tempi più brevi.



Da sinistra ass. Federica Del Conte, sindaco Michele de Pascale e ass. Roberto Fagnani