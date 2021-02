Morto per un malore a soli 60 anni Vitaliano Vadalti, una vita per il wind surf

Come riporta il Corriere Romagna in edicola oggi, mercoledì 3 febbraio, è deceduto improvvisamente per un malore all’età di appena 60 anni, Vitaliano Vadalti, figura di spicco dell’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, dove svolgeva il ruolo di segretario e appassionato cultore del surf.

Era appena uscito dall’ambulatorio dove aveva svolto una visita sportiva sotto sforzo, una delle tante della sua vita di sportivo, quando si è improvvisamente accasciato a terra e a nulla sono valsi gli immediati tentativi di soccorrerlo e trasportarlo tempestivamente in ospedale.

Originario di Solarolo, a Faenza lavorava come responsabile fiscale per Confartigianato e nel tempo libero coltivava la sua grande passione per lo sport. Lascia la moglie. L’assessore comunale allo sport e suo amico, Roberto Fagnani lo ha ricordato ieri con queste parole sul suo profilo Facebook: “Ci hai lasciato all’improvviso, inaspettato. Mi mancherai amico mio, mi mancheranno le chiacchierate, le risate, le tue telefonate anche solo per un saluto. Mi mancherà il tuo entusiasmo, ma sono sicuro che se guarderò bene il mare nei giorni di vento, ti vedrò lì con il tuo Kite a sfidare le onde. Buon viaggio Vito”.

I funerali saranno fissati non appena sarà noto l’esito dell’autopsia.