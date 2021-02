Pandemia e crisi economica alimentano atti di disobbedienza civile. Il Prefetto Caterino:”A Ravenna situazione sotto controllo”

Il Covid e la crisi sanitaria. La crisi economica e l’aumento delle nuove povertà. Ora la crisi politica. Il 2021 si apre con diverse criticità che a catena stanno innescando una crisi sociale in tutto il paese che rischia di alimentare disobbedienza civile e dissenso. Dall’osservatorio della Prefettura di Ravenna, al momento non emergono situazioni di allarme sociale che possano destare preoccupazione. “Ad oggi la situazione a Ravenna è sotto controllo” commenta il Prefetto Enrico Caterino.

“Anche guardando alla recente iniziativa #Ioapro, l’adesione è stata minima. In provincia di Ravenna solo pochi esercizi commerciali hanno deciso di partecipare, e ciò ha dimostrato nuovamente che in questo territorio il senso di responsabilità è molto diffuso. La cittadinanza ne ha dato prova anche rispettando le misure imposte a livello nazionale, sia durante la fascia arancione che ora in fascia gialla”.

“Finora non abbiamo visto grossi dissensi rispetto alle misure. E’ chiaro che quando si decide di non rispettare le misure anticontagio, scattano le sanzioni. E così è avvenuto anche per alcuni esercenti – commenta Caterino, tornando al tema della disobbedienza civile –. Le associazioni di categoria partecipano agli incontri organizzati in Prefettura e riteniamo che il sistema stia funzionando bene. Quando c’è questa sintonia di fondo, le soluzioni si trovano sempre. Quando le istituzioni si muovono in sinergia, lo percepiscono anche i cittadini”.

“Da dicembre 2020 e gennaio 2021 sono state controllate 13.200 persone e 2500 esercizi commerciali. Pochissime le sanzioni” spiega il Prefetto, che ricorda “ogni cittadino ha il compito di rispettare le misure anticovid, poiché è determinante il comportamento di ciascuno di noi: mascherina e distanziamento”.

“Il recente calo dei contagi e l’entrata in fascia gialla sono fattori positivi – prosegue -. Essere usciti dall’area arancione, concede ora un po’ di respiro ad alcuni settori economici, come gli esercizi commerciali, di ristorazione e alberghieri, quindi dovrebbe anche diminuire la tensione che inevitabilmente si genera con lunghi periodi di chiusura. D’altra parte siamo di fronte ad una pandemia e non vi sono altre soluzioni per contrastarla”.

Con ottimismo il Prefetto parla di “luce in fondo al tunnel“: “la campagna vaccinale anticovid sta andando avanti, sia con la somministrazione delle seconde dosi agli operatori sanitari che con l’avvio dei vaccini agli over 80. Speriamo che si risolvano a breve anche i recenti disguidi sulle forniture”.

La Prefettura lavora ad ampio raggio – spiega Caterino – . È attivo il Centro coordinamento soccorso dove periodicamente viene fare il punto della situazione, con il sindaco e le Forze dell’ordine, il Tavolo sul trasporto pubblico per le scuole, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblico. Ci sono diversi organismi che stanno lavorando per il bene della comunità. Noi facciamo la nostra parte, poi la parola passa ai cittadini e al loro senso di responsabilità. Si tratta di tutelare la pubblica incolumità”.

La Prefettura ha promosso anche degli incontri con le scuole per sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione. “Nel recente incontro svoltosi in videoconferenza, a fine gennaio con gli studenti delle scuole medie di Ravenna, si è parlato anche delle ricadute della pandemia nell’organizzazione della vita sociale e scolastica, sia con riguardo ai temi del negazionismo e della diffidenza di una minoranza di cittadini verso i vaccini. E’ importante coinvolgere i giovani e responsabilizzarli” conclude il Prefetto.