Ravenna, presto in Giunta il Regolamento per la Denominazione comunale di origine di prodotti gastronomici e artigianali

Come abbiamo già anticipato, lunedì scorso le Commissioni consiliari 1 e 9 del Comune di Ravenna hanno discusso e approvato la bozza del nuovo Regolamento Deco che la Giunta comunale dovrà a breve adottare. La successiva delibera andrà poi in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Le Deco sono le Denominazioni di origine comunale dei prodotti sia gastronomici che artigianali: sono certificazioni che hanno la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale. A differenza delle denominazioni protette a livello europeo, le Deco vengono disciplinate a livello comunale e sono pertanto alla portata di iniziative di valorizzazione locale di prodotti e ricette tipici del territorio. L’iniziativa per la protezione del prodotto o processo tradizionale che si intende certificare Deco può quindi nascere anche da un gruppo di cittadini o di aziende produttrici, che si limitino a segnalare l’idoneità alla certificazione e l’importanza del prodotto o processo per la comunità.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI

(De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine): ecco la bozza del Regolamento De.C.O.

“Abbiamo voluto istituire questo Regolamento – ribadisce soddisfatto l’Assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna Massimo Cameliani – perché così prevediamo si possano valorizzare meglio i prodotti del nostro territorio comunale sia artigianali, sia alimentari o agroalimentari, attraverso appunto una Denominazione Comunale di Origine (DECO) che viene rilasciata dall’amministrazione, dopo avere approvato l’apposito Regolamento con un disciplinare che chi è interessato a ottenere la Deco dovrà adottare. Altri Comuni nel corso degli anni hanno sfruttato questa opportunità e ora anche noi abbiamo deciso di farlo, perché questo processo ci consente di valorizzare i nostri prodotti, con uno sguardo particolare ovviamente alla promozione turistica ed enogastronomica. Dopo l’adozione del regolamento da parte del Consiglio comunale potranno essere avanzate le richieste da parte dei soggetti portatori d’interesse: una Commissione scientifica di esperti sarà istituita dal Sindaco con il compito di valutare le richieste in base al loro grado di conformità al disciplinare allegato al regolamento. Una volta ottenuto il parere positivo della Commissione di esperti, il Comune di Ravenna darà il riconoscimento della Deco ai prodotti che avranno superato l’esame. È un passo molto importante che noi come Amministrazione comunale abbiamo voluto fare, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica, per dare una mano alle imprese in termine di valorizzazione dei prodotti e di nuove idee per fare sistema. Il tavolo dell’imprenditoria con tutte le 13 associazioni di categoria ha già espresso parere positivo. E così anche le Commissioni consiliari.”