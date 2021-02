Vasi (Pri) su strada dissestata in via Dismano a San Zaccaria: “Dopo segnalazione, organizzato sopralluogo dei tecnici”

“Ho colto la segnalazione di un residente del paese di San Zaccaria – dichiara Andrea Vasi, Consigliere Comunale Gruppo PRI, in una nota inviata ieri -, il quale poneva una problematica sull’intersezione tra via Dismano e via Becchi Tognini nell’assetto stradale.”

Condividendo la preoccupazione dei cittadini, Andrea Vasi ha comunicato all’ufficio provinciale di manutenzione strade il dissesto evidente: nella giornata di oggi, 3 febbraio, il servizio provvederà al controllo dell’eventuale pericolo per poi sviluppare una soluzione in grado di porre in sicurezza il tratto stradale .