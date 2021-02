Lido Adriano. Carabinieri di Ravenna arrestano due spacciatori di marijuana

I Carabinieri di Ravenna, nella serata di mercoledì 3 febbraio, hanno arrestato un 54enne ed un 32enne di origini albanesi trovati in possesso di stupefacente. In particolare, i Carabinieri di Lido Adriano, al termine di un mirato servizio di contrasto al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato due individui che, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di mezzo etto di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una piccola serra con due piante con evidenti infiorescenze, già pronte per la raccolta ed il materiale per confezionare le dosi di stupefacente. Visti gli elementi raccolti i due sono stati dichiarati in arresto per coltivazione illecita e detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata del 4 febbraio, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura imponendo ai soggetti l’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia fino alla prossima udienza.