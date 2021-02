Morte di Antonio Rinelli: ci sarà supplemento di indagini

Come riporta un articolo de Il Resto del Carlino di Ravenna di oggi, 4 febbraio, il Gip del tribunale di Forlì ha accolto l’opposizione all’archiviazione dell’inchiesta presentata dai famigliari di Antonio Rinelli, il 46enne ravennate deceduto per asfissia nell’aprile 2019 a San Mauro Mare dopo una litigiosa colluttazione – pare per questioni d’amore – con Mirko Guerrini, anch’egli ravennate: ci sarà dunque un supplemento di indagini per accertare le dinamiche della morte di Rinelli.

Era stato il Pm ad aver ritenuto che Guerrini, indagato per omicidio preterintenzionale, avesse agito per legittima difesa e non fosse dunque imputabile, chiedendone quindi l’archiviazione della posizione.