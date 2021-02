Riolo Terme. Brillamento ordigno bellico, Sindaco Nicolardi: “248 persone evacuate, raccomando massima sicurezza”

Il Sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, informa la cittadinanza che, a seguito della riunione tecnica convocata dalla Prefettura di Ravenna, in merito alle operazioni di brillamento dell’ordigno bellico ritrovato in zona Mazzolano a Riolo Terme, è stata ufficializzata la data delle operazioni.

Domenica 21 febbraio avverrà il brillamento della bomba e l’orario per le operazioni di sgombero è previsto dalle 7 alle 9. Il brillamento avverrà dalle 9 e dovrebbe terminare, considerando anche il rientro delle persone all’abitazione per le 16.

Di seguito il comunicato di Nicolardi: “Nei prossimi giorni, intensificheremo le azioni di contatto diretto ed informazione alla cittadinanza, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di evacuazione necessarie.

Sono 248 le persone residenti nel perimetro di sicurezza, che dovranno lasciare la propria abitazione e che sono già state contattate dagli agenti della Polizia Municipale. Assieme alla Prefettura, sono già state definite tutte le procedure di sicurezza, tenendo conto di situazioni particolari e delle persone con gravi difficoltà motorie.

L’Amministrazione Comunale ha già individuato gli ambienti che dovessero risultare necessari, ad ospitare le persone che non hanno un luogo dove stazionare, durante gli orari di evacuazione.

Queste delicate operazioni, si dovranno svolgere in un momento ulteriormente complicato dalle problematiche legate al Covid-19. È indispensabile che tutti coloro che saranno coinvolti, osservino con SCRUPOLOSA ATTENZIONE le norme di prevenzione al contagio. Numero telefonico dedicato per informazioni: 335 204013”.