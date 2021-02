Società Asd Mezzano subisce l’ennesimo furto: locali devastati e oggetti distrutti

L’Asd Mezzano, attraverso la pagina Facebook, riferisce di un furto subito nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Non si tratta della prima intrusione dei ladri nei locali dell’Asd Mezzano, la cui presidenza si dice piuttosto sconsolata per questi frequenti episodi razziatori e vandalici.

“L’Asd Mezzano con profondo rammarico e tristezza si rivolge a coloro che stanotte si sono introdotti in ufficio rubando e devastando” – si legge nella nota social- La società, come tutte le imprese ed attività, sta passando un brutto momento legato al periodo storico…ma più che altro amareggia il fatto di spendersi tanto per fare rimanere viva una realtà di paese e arrivare al mattino e trovare questi “brutti regali”.

La società si basa largamente sul volontariato e sul sacrificio di chi in questa famiglia ci crede …ma vedendo questo avrebbe voglia di lasciar perdere…Perché davvero è triste arrivare al campo e vedere che per pochi spiccioli è stato tutto ribaltato e distrutto… Veramente amareggiati.”