Vaccinazioni anticovid alla Fiera di Faenza: si parte a metà febbraio con gli over 80

Dal 15 febbraio potrebbero partire a pieno ritmo le vaccinazioni anticovid nel punto faentino individuato da Ausl e Comune nella Fiera di Faenza. Lo annuncia il sindaco Massimo Isola in un post sulla sua pagina facebook, nel quale specifica che tutte le informazioni dettagliate su come sarà organizzato il servizio seguiranno nei prossimi giorni. I primi a venir vaccinati a Faenza saranno comunque gli ultraottantenni, come da individuazione nazionale delle fasce a maggior rischio.

“Nel primo periodo – spiega Isola – si prevedono ben dieci ore giornaliere di vaccinazioni, praticamente una no-stop che impegnerà molto personale sanitario, amministrativo e con il probabile e necessario supporto del volontariato”. ⁣

⁣”Mi piace inoltre sottolineare – aggiunge il sindaco – il dato relativo ai tempi di refertazione dei tamponi, migliorato ulteriormente: il 96% entro 48 ore, il 60% del totale entro 24 ore, perché certifica l’impegno dell’Ausl per ridurre al minimo i disagi per la popolazione”. ⁣

Un commento Isola lo dedica poi all’atteso calo della curva dei contagi, che anche a Faenza si sta consolidando, in linea con quanto accade in provincia e anche nel resto d’Italia. “A Faenza – afferma il sindaco – sono stati un centinaio nell’ultima settimana, 105 per la precisione, meno della metà rispetto ai momenti di maggiore sofferenza e “solo” 28 casi tra lunedì e oggi, tutti in isolamento domestico.⁣ Il dato dei nuovi decessi, 7, è invece frutto, in gran parte, degli strascichi dei focolai nelle RSA. Sono vicino a queste famiglie”. ⁣

Dati finalmente rassicuranti, dovuti alle misure più stringenti conseguenti dalla permanenza in zona arancione ma, come ricorda il sindaco: “piedi ben piantati a terra e massima cautela. Il ritorno in zona gialla, il miglioramento dei dati e l’inizio della campagna di vaccinazione non devono farci commettere l’errore fatale di pensare che l’emergenza sia finita.⁣ Faccio appello a tutti voi, cari faentini, per non allentare l’attenzione al rispetto dei distanziamenti e alle prescrizioni igienico-sanitarie”. ⁣